Кровь на стенах подъезда: в Самаре пьяница-сын систематически избивает свою пожилую мать
В Самаре пожилая женщина пожаловалась в правоохранительные органы на то, что сын ее избивает, забирает у нее пенсию и издевается над ней. Видеозапись, на котором пенсионерка жалуется на своего сына, оказалась в распоряжении «КП-Самара».
- Хочу, чтобы его посадили, - говорит пенсионерка на видео про своего сына. – Я хоть, может быть, неделю, месяц, год поживу.
На записи видно, что на стенах подъезда следы крови. Сам виновник признается на видео, что бьет свою мать.
- Твое деяние? – спрашивает закадровый голос.
- Мое, - отвечает сын пострадавшей, мужчина пьян. – Не дает покоя мне.
Женщина, которая выложила видео в сеть, заявила, что пострадавшая обращалась в полицию, однако там ей якобы ответили, что полицейские провели с сыном профилактическую беседу и что больше ничем женщине помочь не могут.
«КП-Самара» обратилась в ГУ МВД России по Самарской области за комментарием.
В Самаре пьяница-сын систематически избивает свою пожилую мать.
ИСТОЧНИК KP.RU