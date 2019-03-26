2019-03-26T21:21:58+03:00
Происшествия

Кровь на стенах подъезда: в Самаре пьяница-сын систематически избивает свою пожилую мать

В распоряжении «КП-Самара» оказалось видео, на котором пенсионерка жалуется на своего сына
СТЕПАН ВЕТРОВ
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"Хочу, чтобы его посадили", - говорит пенсионерка на видео про своего сына."Хочу, чтобы его посадили", - говорит пенсионерка на видео про своего сына.Фото: скрин с видео
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В Самаре пожилая женщина пожаловалась в правоохранительные органы на то, что сын ее избивает, забирает у нее пенсию и издевается над ней. Видеозапись, на котором пенсионерка жалуется на своего сына, оказалась в распоряжении «КП-Самара».

- Хочу, чтобы его посадили, - говорит пенсионерка на видео про своего сына. – Я хоть, может быть, неделю, месяц, год поживу.

На записи видно, что на стенах подъезда следы крови. Сам виновник признается на видео, что бьет свою мать.

- Твое деяние? – спрашивает закадровый голос.

- Мое, - отвечает сын пострадавшей, мужчина пьян. – Не дает покоя мне.

Женщина, которая выложила видео в сеть, заявила, что пострадавшая обращалась в полицию, однако там ей якобы ответили, что полицейские провели с сыном профилактическую беседу и что больше ничем женщине помочь не могут.

«КП-Самара» обратилась в ГУ МВД России по Самарской области за комментарием.

В Самаре пьяница-сын систематически избивает свою пожилую мать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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