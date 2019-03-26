Улицу Лейтенанта Шмидта в Самаре реконструируют

26 Март 22:25 2019-03-26T22:25:33+03:00

В течение года управление комплексного проектирования департамента градостроительства должно представить техническую характеристику зданий для реконструкции Фото: Яндекс. Карты

Обновят 6,62 га от Ново-Садовой до Октябрьского спуска

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В Самаре реконструируют участок улицы Лейтенанта Шмидта от улицы Ново-Садовой до Октябрьского спуска. Площадь обновленного участка – 6,62 га. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте городской мэрии.

В течение года управление комплексного проектирования департамента градостроительства должно представить техническую характеристику зданий для реконструкции.

Напомним, в июле прошлого года ливень смыл с улицы Лейтенанта Шмидта куски дорожного покрытия и земли. Машины, которые были припаркованы возле Волги, оказались в ловушке.

ИСТОЧНИК KP.RU