Улицу Лейтенанта Шмидта в Самаре реконструируют
Обновят 6,62 га от Ново-Садовой до Октябрьского спуска
В течение года управление комплексного проектирования департамента градостроительства должно представить техническую характеристику зданий для реконструкцииФото: Яндекс. Карты
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В Самаре реконструируют участок улицы Лейтенанта Шмидта от улицы Ново-Садовой до Октябрьского спуска. Площадь обновленного участка – 6,62 га. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте городской мэрии.
В течение года управление комплексного проектирования департамента градостроительства должно представить техническую характеристику зданий для реконструкции.
Напомним, в июле прошлого года ливень смыл с улицы Лейтенанта Шмидта куски дорожного покрытия и земли. Машины, которые были припаркованы возле Волги, оказались в ловушке.
ИСТОЧНИК KP.RU