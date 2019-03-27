Детский инклюзивный парк возле «Самара Арены» откроется летом 2019 года

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-27T12:24:23+03:00

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Игровой парк для детей с ограниченными возможностями возле стадиона «Самара Арена» откроют уже этим летом. Об этом в среду, 27 марта, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Инклюзивный игровой парк планируется открыть ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, - рассказал глава региона.

Напомним, что этот проект будет реализован при участии фонда помощи детям «Обнаженные сердца» и системы CocaCola Russia. Парк займет территорию площадью более 8 тысяч квадратных метров в районе последней мили стадиона. Предполагается, что он будет разделен на несколько игровых зон по возрасту детей: от 1 до 6 лет, от 6 до 12 лет и от 14 лет. Там обустроят поле с трибунами, песочную зону и велодорожки. Также в планах у властей построить рядом с «Самара Ареной» Дворец пляжных видов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU