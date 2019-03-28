Турникеты в самарских троллейбусах № 6 появятся в начале апреля
Стало известно, когда в троллейбусах № 6, которые курсируют от Губернского рынка до улицы Грозненской, исчезнут кондукторы и появятся турникеты. Как сообщили в городском департаменте транспорта, это должно произойти в начале апреля.
- Запуск нового способа оплаты проезда в троллейбусах № 6 с использованием турникетов должен состояться на следующей неделе, - сообщили представители ведомства 28 марта.
Напомним, ранее выбор этого троллейбусного маршрута чиновники объяснили тем, что он не пересекается с маршрутами других направлений. Внедрение турникетов не скажется отрицательно на расписании этого троллейбуса и не нарушит его работы.
ИСТОЧНИК KP.RU