Движение по новому мосту через Волгу у Климовки запустят в 2024 году

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-28T09:17:25+03:00

Строительство дорожного объекта стартует уже в этом году

Изменить размер текста: A A

Строительство нового моста через реку Волгу у села Климовка в обход Тольятти и с выходом на трассу М-5 «Урал» стартует уже 2019 году. Об этом в среду, 27 марта, в своем послании сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- К строительству моста приступим в этом году. Планируем, что он откроется для движения в 2024 году, - отметил глава региона.

Напомним, что общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,75 км – длина моста. Предполагается, что мост будет включать четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. Планируется, что на строительство мостового перехода потребуется более 40 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Самарской области намерены ускорить начало строительства моста у Климовки

Проект нового мостового перехода через Волгу хотят реализовать по концессионному соглашению (подробности)

Появилась визуализация моста через Волгу у Климовки

Росавтодор уже одобрил заявку на строительство объекта (подробности)

В Самарской области ищут инвесторов для строительства моста через Волгу у Климовки

Возведение нового дорожного объекта начнется в 2019 году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU