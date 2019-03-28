2019-03-28T09:17:25+03:00
Общество

Движение по новому мосту через Волгу у Климовки запустят в 2024 году

Строительство дорожного объекта стартует уже в этом году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Строительство нового моста через реку Волгу у села Климовка в обход Тольятти и с выходом на трассу М-5 «Урал» стартует уже 2019 году. Об этом в среду, 27 марта, в своем послании сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- К строительству моста приступим в этом году. Планируем, что он откроется для движения в 2024 году, - отметил глава региона.

Напомним, что общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,75 км – длина моста. Предполагается, что мост будет включать четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. Планируется, что на строительство мостового перехода потребуется более 40 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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