В Самаре возобновят движение троллейбусов № 10
Этот маршрут отменяли из-за начала ремонта Заводского шоссе
Уже скоро троллейбус вернется на свой маршрутФото: Архив "КП"
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В Самаре уже скоро восстановят движение троллейбусов № 10, которые курсировали от остановки «Клуб Мир» до улицы Кабельной (СЗКС). Их вернут на прежний маршрут, как только будут закончены работы по обустройству контактной сети.
- Восстановить контактную сеть троллейбусов должны до конца апреля, - сообщили в городском департаменте транспорта.
Напомним, что троллейбус № 10 отменили в 2018 году из-за начала капитального ремонта Заводского шоссе. Тогда же были скорректированы и схемы движения нескольких трамваев. Теперь они постепенно начали возвращаться на свои прежние маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU