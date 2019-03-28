В Самаре возобновят движение троллейбусов № 10

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-28T10:03:15+03:00

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В Самаре уже скоро восстановят движение троллейбусов № 10, которые курсировали от остановки «Клуб Мир» до улицы Кабельной (СЗКС). Их вернут на прежний маршрут, как только будут закончены работы по обустройству контактной сети.

- Восстановить контактную сеть троллейбусов должны до конца апреля, - сообщили в городском департаменте транспорта.

Напомним, что троллейбус № 10 отменили в 2018 году из-за начала капитального ремонта Заводского шоссе. Тогда же были скорректированы и схемы движения нескольких трамваев. Теперь они постепенно начали возвращаться на свои прежние маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU