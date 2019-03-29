В Самаре эвакуировали торговый центр «Парк Хаус»
29 марта в Самаре эвакуировали очередной торговый центр. На этот раз на улицу пришлось выйти посетителям ТЦ «Парк Хаус». Об этом самарцы рассказали в социальных сетях. По словам покупателей, это была проверка систем оповещения о пожаре.
- Сегодня опять день эвакуаций, не хочу больше посещать торговые центры, лучше небольшие магазины, - переживают посетители.
Напомним, 25 марта исполнился год со дня пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове. В пожаре погибли 64 человека. С тех пор начались проверки торговых центров. К годовщине трагедии журналисты «КП-Самара» проверили, как обстоят дела с безопасностью в крупных торговых центрах города. Оказалось, нарушения устранили не везде.
ИСТОЧНИК KP.RU