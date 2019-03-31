Появились фото падения легковушки с многоуровневой парковки в Самаре
Напомним, водитель в момент ДТП был трезв
Водитель и пассажиры отделались легкими травмами, насмотря на серьезность происшествияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самары опубликовали фото последствий падения автомобиля Hyundai с четвертого этажа многоуровневой парковки ТЦ «Гудок».
Машина приземлилась на блок оборудования для кондиционирования торгового центра. Возможно, это и спасло жизни водителю и его пассажирам, ведь при падении на бетонный пол последствия для находившихся в Hyundai Accent могли быть совершенно иными.
Напомним, странное ДТП, допущенное по оплошности молодого водителя, произошло сегодня поздней ночью. Сейчас правоохранители устанавливают подробности аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU