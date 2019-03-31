Главный спасатель Тольятти Андрей Дербенев получил 3 миллиона за участие к судьбе незнакомца

31 Март 22:00 2019-03-31T22:00:23+03:00

Жtyt Дербенева сделали кесарево, а через несколько дней после выписки у нее случился инсульт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Совершенно фантастическая история произошла на этой неделе в Тольятти. Руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев согласился помочь совершенно неизвестному человеку, за что был сказочно вознагражден.

- «Я Тимур, работаю сантехником», - написал в своем Facebook Дербенев. - Всё началось с этой фразы по телефону. Человек рассказал, что он без денег, ищет работу и где переночевать. Пообщались, я попытался помочь. Хотя помощник из меня так себе. Как оказалось, через пару дней, Тимур — участник проекта «Секретный миллионер» телеканала «Пятница». На счёт Катерины перевели 3 миллиона рублей, которых не хватало для реабилитации. Сидим в шоке. А говорят, чудес не бывает.

Последние месяцы человек, спасший жизни многих людей, борется за здоровье своей жены Екатерины. После тяжелых родов у нее произошел инсульт, что привело к частичной парализации и полной потере речи. На дорогостоящее лечение супруге Дербенева собирали и собирают, что называется, всем миром, но программа реабилитации рассчитана на 2 года и обойдется в 4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU