Тарифы на вывоз мусора с 1 июля в Самарской области не вырастут

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-02T09:13:15+03:00

До конца года тариф на вывоз мусора составит 598,16 рублей за 1 куб.м с учетом НДС

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Правительство Самарской области решило не менять тариф на вывоз мусора с 1 июля 2019 года. До конца этого года он останется на ранее установленном уровне. Соответствующий приказ выпустил региональный департамент ценового и тарифного регулирования.

- С 1 июля предельный тариф на вывоз мусора региональным оператором «ЭкоСтройРесурс» устанавливается на уровне 498,47 рублей за 1 кубический метр без учета НДС и 598,16 рублей за 1 кубический метр с учетом НДС, - говорится в приказе.

Напомним, что в декабре 2018 года министерство энергетики и ЖКХ Самарской области опубликовало приказ, согласно которому с 1 января 2019 года тариф на вывоз ТКО устанавливался на уровне 598,16 рублей за 1 кубический метр с учетом НДС, а с 1 июля он должен был вырасти до 619,32 рублей за 1 кубический метр. Однако приказ департамента ценового и тарифного регулирования отменил действие этого документа.

ИСТОЧНИК KP.RU