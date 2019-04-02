В Самаре из роддома выписали маму, которая родила двойняшек в 48 лет

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-02T11:45:22+03:00

Малыши провели в больнице 3 месяца, потому что родились раньше срока

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В понедельник, 1 апреля, из перинатального центра больницы имени В.Д. Середавина в Самаре выписали двойняшек, которые родились раньше срока. Малыши провели в медучреждении под наблюдением врачей около трех месяцев.

- Двойняшки появились на свет 22 декабря прошлого года. Родителями малышей стали Сергей и Марина Слотины. Мальчик родился весом 1 кг, а девочка — всего 940 г. Малыши не могли самостоятельно дышать, поэтому в течение 3,5 месяцев они находились в отделении патологии новорожденных, - рассказала руководитель перинатального центра Татьяна Тезикова.

По словам медиков, сейчас двойняшки чувствуют себя хорошо. Они набрали в весе: мальчик уже весит 2,7 кг, а девочка — 2,4 кг. Вчера поздравить родителей с выпиской больницу приезжал министр здравоохранения региона Михаил Ратманов.

- Примечательно, что маме - 48 лет. И случай этой семьи служит примером, что возраст не является помехой для рождения детей. Я хочу, чтобы данный случай был примером для наших женщин, - отметил чиновник.

Как рассказала сама мама двойняшек, это не первые ее дети. У нее есть старший сын, у которого в августе прошлого года родилась дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU