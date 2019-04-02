2019-04-02T16:09:36+03:00
Общество

Пешеходный мост через железнодорожные пути на станции «Сызрань-1» обещают починить

Об этом на встрече с руководством РЖД договорился депутат Госдумы Евгений Серпер
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Евгений Серпер на встрече с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом СайбаталовымЕвгений Серпер на встрече с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым
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В Самаре прошла рабочая встреча депутата Госдумы Евгения Серпера с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым. Основной темой разговора стали обращения жителей и глав городов и районов, которые касаются улучшения и развития железнодорожной инфраструктуры. Затронули и вопросы обустройства и реконструкции пешеходных переходов через железнодорожные пути и создание доступной среды для маломобильных граждан. Также на встрече подняли вопросы безопасности при пересечении ж/д переездов и развития транспортной инфраструктуры индустриального парка «Чапаевский».

До этого Евгений Серпер на выездном заседании профильного комитета Госдумы, которое прошло в центральном офисе ОАО «РЖД», попросил гендиректора компании Олега Белозерова содействовать в решении ряда вопросов. В частности, помочь с ремонтом пешеходного перехода через железнодорожные пути в Сызрани. Глава РЖД заверил, что мост отремонтируют.

Напомним, на пешеходный мост железнодорожной станции «Сызрань-1» пожаловались горожане. Они боятся, что мост может в любой момент рухнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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