Пешеходный мост через железнодорожные пути на станции «Сызрань-1» обещают починить
В Самаре прошла рабочая встреча депутата Госдумы Евгения Серпера с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым. Основной темой разговора стали обращения жителей и глав городов и районов, которые касаются улучшения и развития железнодорожной инфраструктуры. Затронули и вопросы обустройства и реконструкции пешеходных переходов через железнодорожные пути и создание доступной среды для маломобильных граждан. Также на встрече подняли вопросы безопасности при пересечении ж/д переездов и развития транспортной инфраструктуры индустриального парка «Чапаевский».
До этого Евгений Серпер на выездном заседании профильного комитета Госдумы, которое прошло в центральном офисе ОАО «РЖД», попросил гендиректора компании Олега Белозерова содействовать в решении ряда вопросов. В частности, помочь с ремонтом пешеходного перехода через железнодорожные пути в Сызрани. Глава РЖД заверил, что мост отремонтируют.
Напомним, на пешеходный мост железнодорожной станции «Сызрань-1» пожаловались горожане. Они боятся, что мост может в любой момент рухнуть.
ИСТОЧНИК KP.RU