2019-04-03T09:37:53+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ выдворили из Самары находившегося в розыске террориста

Мужчина уже отбывал в 63 регионе наказание за помощь будущему стороннику запрещенных организаций
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарские силовики передали иностранца правоохранителям из его страныСамарские силовики передали иностранца правоохранителям из его страныФото: Архив "КП"
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В Самарской области сотрудники ФСБ задержали опасного преступника — гражданина одной из среднеазиатских республик, который находился в федеральном и межгосударственном розыске за совершение террористических преступлений.

- Мужчина уже отбывал наказание в Самарской области за пособническую помощь гражданину России в его переправке в Сирию, где он хотел вступить в незаконное вооруженное формирование «Отряд имени имама Аль-Бухари», входящего в состав международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра», запрещенной на территории РФ, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

В феврале силовики доставили злоумышленника в аэропорт Курумоч и отправили его в страну исхода, где им занялись местные правоохранители. Уже там будет решаться вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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