2019-04-03T13:53:05+03:00
Общество

В Самарской области изменится расписание нескольких электричек до Курумоча и Жигулевского моря

По новому графику пригородные поезда поедут 13 и 20 апреля
Анастасия ФИЛАТОВА
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График движения скорректируют для 6 пригородных поездовГрафик движения скорректируют для 6 пригородных поездовФото: Архив "КП"
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В Самарской области в апреле изменится расписание нескольких пригородных поездов. Речь идет о тех электричках, которые курсируют между Самарой и Курумочем, а также между Самарой и Жигулевским морем.

- С 13 апреля будут внесены корректировки в расписание поездов по маршруту Самара — Курумоч, а с 20 апреля — в график движения электричек Самара — Жигулевское море, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, с 13 апреля поезда № 6332/6331 Самара (отпр. 07.00) – Курумоч (приб. 08.30) и № 6334/6333 Курумоч (отпр. 12.11) – Самара (приб. 13.38) начнут ходить по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

С 20 апреля начнут ходить по рабочим дням поезда № 6302/6301 Пятилетка (отпр. 05.50) – Жигулевское Море (приб. 07.41) и № 6312-6316/6315 Жигулевское Море (отпр. 17.27) – Курумоч (18.15-18.35) – Самара (приб. 20.03). А поезда № 6302/6301 Пятилетка (отпр. 05.50) – Отвага (приб. 08.15) и № 6312-6316/6315 Отвага (отпр. 16.52) – Курумоч (18.15-18.35) – Самара (приб. 20.03) начнут курсировать по выходным дням.

ИСТОЧНИК KP.RU

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