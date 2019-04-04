Мужчина был под наркотиками: следователи завели дело на самарца, который зарезал сожительницу в доме на Ново-Садовой

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-04T12:40:28+03:00

Девушку убили в квартире на втором этаже дома на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко Фото: Антон ЧЕРЕПОК

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В Самаре следователи разбираются в жестоком убийстве 29-летней девушки, которое произошло в доме на пересечении улицы Ново-Садовой и Осипенко. Главным подозреваемым проходит ее сожитель — 40-летний мужчина.

- По версии следствия, мужчина нанес своей возлюбленной несколько ножевых ранений, от которых она скончалась. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Известно, что ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков, - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК по Самарской области Елена Шкаева корреспонденту «Комсомольской правды — Самара».

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По ее словам, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Напомним, что кровавая трагедия в доме на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко развернулась днем 2 апреля. Мужчина убил свою возлюбленную, а потом абсолютно голый начал бегать по подъезду с ножом. По словам соседей, он был весь в крови, которой он испачкал все стены, двери и перила на первом и втором этаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU