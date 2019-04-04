2019-04-04T15:11:31+03:00
Спорт

Финал Кубка России по футболу 2018/2019 могут провести в Самаре

Ранее сообщалось, что турнир могут принять «Лужники» и «ВТБ Арена».
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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"Самара Арена""Самара Арена"Фото: Архив "КП"
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Финал Кубка России по футболу сезона 2018/2019 могут провести на «Самара Арене». Об этом пишет «Чемпионат». Ранее сообщалось, что финал турнира может принять «ВТБ Арена» - стадион московского «Динамо», однако недавно стало известно, что она примет Суперкубок страны. Кроме того, в РФС планировали проводить все финалы Кубка на стадионе «Лужники» в Москве.

Напомним, сейчас играются полуфиналы Кубка России. В первых матчах «Урал» в Екатеринбурге переиграл тульский «Арсенал» 1:0, а «Ростов» и московский «Локомотив» разошлись миром 2:2 на «РЖД Арене». Ответные игры пройдут 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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