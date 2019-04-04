2019-04-04T16:48:50+03:00
Общество

Передача здания самарской фабрики-кухни Третьяковке стартует летом

Открыть филиал галереи в Самаре планируется в 2022 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Уже скоро в здании фабрики-кухни стартуют реставрационные работыУже скоро в здании фабрики-кухни стартуют реставрационные работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Рабочая группа министерства культуры РФ провела очередное собрание по созданию самарского филиала Третьяковки на базе фабрики-кухни. По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, работа в этом направлении идет по графику.

- Корректировка проекта под нужды филиала направлена в экспертизу. В июне начнем передачу здания фабрики-кухни от РОСИЗО к Третьяковской галерее, - отметил народный избранник.

Напомним, что Третьяковка планирует разместить в фабрике-кухне свои основные фонды ХХ века. Уже скоро в здании стартуют реставрационные работы. Завершить их и открыть филиал галереи планируется к началу 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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