Передача здания самарской фабрики-кухни Третьяковке стартует летом
Открыть филиал галереи в Самаре планируется в 2022 году
Уже скоро в здании фабрики-кухни стартуют реставрационные работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Рабочая группа министерства культуры РФ провела очередное собрание по созданию самарского филиала Третьяковки на базе фабрики-кухни. По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, работа в этом направлении идет по графику.
- Корректировка проекта под нужды филиала направлена в экспертизу. В июне начнем передачу здания фабрики-кухни от РОСИЗО к Третьяковской галерее, - отметил народный избранник.
Напомним, что Третьяковка планирует разместить в фабрике-кухне свои основные фонды ХХ века. Уже скоро в здании стартуют реставрационные работы. Завершить их и открыть филиал галереи планируется к началу 2022 года.
ИСТОЧНИК KP.RU