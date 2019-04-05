Баскетболисты «Самары» сыграют в полуфинале Суперлиги с Темп-СУМЗ-УГМК
Команда из Ревды обыграла «Уралмаш» в 1/4 финала
Первые матчи полуфинала пройдут в Самаре 8 и 10 апреля. Фото: БК "Самара"
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Определился соперник БК «Самара» по полуфиналу Суперлиги. Им стал клуб Темп-СУМЗ-УГМК из Ревды. Команда в четвертьфинале переиграла «Уралмаш».
- Первые матчи полуфинала пройдут в Самаре 8 и 10 апреля, начало - в 19-00, - рассказали в пресс-службе БК «Самара».
Напомним, самарские баскетболисты заняли в регулярном чемпионате Суперлиги 2 место и в 1/4 финала были сильнее «Урала» из Екатеринбурга. Темп-СУМЗ-УГМК в регулярке финишировали на 3 месте.
В другой полуфинальной паре встретятся «Восток-65» из Южно-Сахалинска и «Спартак» из Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU