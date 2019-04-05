2019-04-05T14:22:42+03:00
Происшествия

В Самаре возле дома на Ташкентской нашли труп мужчины

Личность погибшего пока не установлена
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самара lifeФото: Самара lifeФото: vk.com
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Утром в пятницу, 5 апреля, жители Приволжского микрорайона в Самаре обнаружили пугающую находку. Между домами на улице Ташкентской, 206 и Силина, 11 они нашли труп неизвестного мужчины.

- Я видел его, когда вышел на работу с утра. Голова у мужчины в мясо была. Двор был оцеплен потом. Что там произошло, вообще не понятно, - поделился в соцсетях местный житель.

Как сообщила «Комсомольской правде — Самара» старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК по Самарской области Елена Шкаева, в настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Личность мужчины пока не известна. По предварительным данным, травмы были найдены не только на голове, но и на всем теле погибшего. Точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинского исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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