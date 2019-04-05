Возле Октябрьска могут построить мост через Волгу

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-05T15:23:42+03:00

Новый мост через Волгу может появиться не только возле Климовки, но и около Октябрьска Фото: Архив "КП"

Этот проект был разработан уже давно, и теперь к нему решили вернуться

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В Самарской области могут вернуться к проекту строительства моста через Волгу возле Октябрьска, который был разработан еще в советские годы. Об этом в четверг, 4 апреля, на заседании градостроительного совета заявил главный архитектор региона Анатолий Баранников.

- Вместе с мостом у села Климовка в Самарской области может появиться и Октябрьский мост. В планах развития региона он есть, - отметил Анатолий Баранников.

По мнению архитекторов, строительство моста у Октябрьска поможет разгрузить часть транспортного потока на Жигулевской ГЭС. В целом же новые мосты через Волгу могут помочь объединить Самарскую область с инфраструктурным каркасом страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU