2019-04-05T17:04:51+03:00
Общество

В Самаре троллейбусы временно перестанут ездить в Куйбышевский район

Это связано со строительством Фрунзенского моста
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская губернская думаФото: Самарская губернская дума
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Жители Куйбышевского района Самары могут временно остаться без троллейбусов. Это связано с плановым отключением электроэнергии в рамках строительства Фрунзенского моста. Об этом стало известно в ходе выездного совещания депутатов Самарской губернской думы, которое прошло 4 апреля.

Так, на улице Шоссейной планируется выполнить ряд работ, в числе которых перекладка действующих водоводов и электросетей. Если в первом случае подрядчик обещает выполнить все работы в течение нескольких часов, чтобы не оставлять людей без воды, то во втором случае сроки могут затянуться. Из-за этого улицу Шоссейную на неопределенное время могут частично закрыть для движения транспорта. Сейчас решается вопрос о том, как и на чем придется передвигаться жителям Куйбышевского района.

К слову, улицу Шоссейную ждут и другие изменения. В рамках контракта для местных жителей предусмотрена установка современных шумоизоляционных окон, однако пока люди не очень охотно пускают строителей к себе в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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