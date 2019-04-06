2019-04-06T16:46:48+03:00
Дом. Семья

«Не покупай, приюти!»: В Самаре проходит фестиваль-выставка «Друг человека»

Благодаря этому десятки бездомных животных уже нашли себе дом
Евгения ВАСИНА
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Были и те, кто пришел просто поиграть с животнымиБыли и те, кто пришел просто поиграть с животнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 6 апреля с 10:00 до 19:00 в выставочном центре «Экспо-Волга» раздавали животных в добрые руки. Там развернулся фестиваль-выставка «Друг человека». Главный его слоган - «Не покупай, приюти!».

Самарцам предложили приютит около сотни постояльцев приютов и стационаров города. Про историю некоторых из них мы уже писали ранее.

- Очень многих животных разобрали. На месте тех, кого забрали была табличка «уехал домой». Выдавали животных строго: по паспорту. Нужно было еще заключить договор ответственного владения. Там даже был прописан испытательный срок, по истечению которого животное можно будет вернуть или оставить себе, - поделилась впечатлениями от выставки фотокорреспондент «КП-Самара» Светлана Маковеева. - Одна девочка очень расстроилась, потому что тетя не смогла взять ей кота. Не было с собой документов. Ребенок переживал, что теперь кот будет жить не там.

Вот такие были таблички Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот такие были табличкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Было и много тех, кто-то был не готов взять себе питомца, они просто фотографировались или гладили кошек и собак, которые были счастливы от такого внимания. Фотографии с фестиваля-выставки уже в галереи.

Домой уехали многие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Домой уехали многиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Найти верного питомца можно будет 6 апреля на выставке в "Экспо-Волге" со слоганом "Приюти, не покупай!"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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