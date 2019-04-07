Комплекс фиксации намерил скорость моего «пирожка» в 129 км/ч: в Сызрани водитель пожаловался на некорректно работающую камеру
В Сызрани местный автомобилист пожаловался, что камера на улице Локомобильной около дома №32 некорректно фиксирует штрафы. Мужчина ездит на фургончике на базе ВАЗ-2105 и только за март ему пришло четыре штрафа. В одном из случаев камера зафиксировала, что скорость машины – 129 км/ч. Об этом сообщает «Маленькая Сызрань».
- Может и нарушал, когда штрафы приходили на 86 и на 87 километров при положенных там 60, но в одном из случаев комплекс фиксации нарушений ПДД намерил скорость моего «пирожка» в 129 километров в час! – негодует водитель. - Мне после этой камеры через метров 10 поворачивать. Я бы даже при скорости 86 километров не смог бы это сделать, потому что в марте был еще гололед, и меня бы занесло, я бы разбился на этом «ведре».
Как пишет портал, местный отдел ГИБДД направил водителя с претензиями в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU