Комплекс фиксации намерил скорость моего «пирожка» в 129 км/ч: в Сызрани водитель пожаловался на некорректно работающую камеру

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-07T08:56:45+03:00

По словам мужчин, разогнаться на своей «пятерке» до такой скорости он не мог

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В Сызрани местный автомобилист пожаловался, что камера на улице Локомобильной около дома №32 некорректно фиксирует штрафы. Мужчина ездит на фургончике на базе ВАЗ-2105 и только за март ему пришло четыре штрафа. В одном из случаев камера зафиксировала, что скорость машины – 129 км/ч. Об этом сообщает «Маленькая Сызрань».

- Может и нарушал, когда штрафы приходили на 86 и на 87 километров при положенных там 60, но в одном из случаев комплекс фиксации нарушений ПДД намерил скорость моего «пирожка» в 129 километров в час! – негодует водитель. - Мне после этой камеры через метров 10 поворачивать. Я бы даже при скорости 86 километров не смог бы это сделать, потому что в марте был еще гололед, и меня бы занесло, я бы разбился на этом «ведре».

Как пишет портал, местный отдел ГИБДД направил водителя с претензиями в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU