В Новокуйбышевске пьяный автомойщик решил покататься на чужом Mercedes-Benz и устроил ДТП

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-08T09:33:12+03:00

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Недавно на улице Карбышева в Новокуйбышевске произошло ДТП. Там водитель автомобиля Mercedes-Benz протаранил припаркованные возле дома № 2 машины и попытался скрыться. Как выяснилось, дорогая иномарка не принадлежала мужчине.

- Сотрудники ГИБДД задержали виновника ДТП и доставили в ближайший отдел полиции. Там было установлено, что у 36-летнего мужчины нет ни водительских прав, ни документов на владение авто. Кроме того, у него были явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Полицейские выяснили, что иномарка принадлежит 38-летнему мужчине. Он рассказал, что оставил свое авто на ночь в автомойке на улице Железнодорожной. Именно сотрудник автомойки и угнал машину. Мужчина раскаялся в содеянном и рассказал, что ночью он захотел покататься на дорогом автомобиле, но не справился с управлением и устроил ДТП.

В отношении жителя Новокуйбышевска, который, как оказалось, уже был лишен прав за вождение в пьяном виде, были возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию» и по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU