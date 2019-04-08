Туи вдоль Московского шоссе в Самаре заменят на другие деревья

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-08T11:48:22+03:00

В 2018 году туи уже начали кое-где менять на другие растения

Изменить размер текста: A A

Туи, которые высадили в Самаре вдоль Московского шоссе перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, так и не прижились. По словам горожан, большинство деревьев уже исчезли со своих мест. Как выяснилось, туи решили заменить.

- Сейчас идут консультации с подрядчиком по устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств, в том числе о замене туй на деревья, для которых наша природная полоса будет более благоприятной, - сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

Напомним, что 3,8 тысяч туй высадили вдоль магистрали в рамках ее реконструкции в 2017 году. А весной 2018 года горожане заметили, что многие из них погибли. Тогда чиновники сообщили, что туи получили ожоги из-за слишком активного солнца. Деревья хотели реанимировать с помощью учащенного полива и специальных удобрений, однако, видимо, эти меры не помогли.

ИСТОЧНИК KP.RU