2019-04-08T15:26:26+03:00
Общество

В Самарской области подняли по тревоге более 1,5 тысяч военнослужащих

Им предстоит в течение 5 дней показывать свои умения в стрельбе и физподготовке
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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В Самарской области подняли по тревоге бригаду специального назначения Центрального военного округа. Мероприятие проходит в рамках контрольной проверки по итогам зимнего обучения.

- В проверке принимают участие более 1,5 тысяч военных и свыше 400 единиц техники. Сегодня они совершают марши в назначенные районы и полигоны, где в течение 5 дней будут заниматься тактической, специальной и физической подготовкой. Также военным предстоит провести в дневное и ночное время контрольные стрельбы из штатного оружия, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Как отмечают в ведомстве, по итогам учений каждому военному выставят оценки. Кроме того, будет определен уровень подготовки подразделений к выполнению определенных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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