В Самаре следователи разбираются в причинах отравления 8-летнего ребенка в санатории
В Самаре правоохранители начали доследственную проверку по факту пищевого отравления 8-летнего мальчика в санатории «Волжанка».
- В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК по Самарской области.
Напомним, мальчика госпитализировали в больницу вечером 4 апреля. Он почувствовал себя плохо, находясь в санатории. По словам знакомых семьи, за одну ночь ребенок пережил две остановки сердца. Сейчас он находится в коме, в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU