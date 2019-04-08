2019-04-08T15:55:14+03:00
Общество

В Самаре следователи разбираются в причинах отравления 8-летнего ребенка в санатории

Сейчас мальчик находится в больнице в очень тяжелом состоянии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Следователи проводят проверку по факту происшествияСледователи проводят проверку по факту происшествияФото: Архив "КП"
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В Самаре правоохранители начали доследственную проверку по факту пищевого отравления 8-летнего мальчика в санатории «Волжанка».

- В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Напомним, мальчика госпитализировали в больницу вечером 4 апреля. Он почувствовал себя плохо, находясь в санатории. По словам знакомых семьи, за одну ночь ребенок пережил две остановки сердца. Сейчас он находится в коме, в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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