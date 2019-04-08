2019-04-08T20:52:32+03:00
Общество

В Тольятти утвердили расписание дачных автобусов на 2019 год

Первый автобус отправится в рейс 20 апреля
Евгения ВАСИНА
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Ходить автобусы будут до 20 октябряХодить автобусы будут до 20 октябряФото: Архив "КП"
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В Тольятти дачные автобусы будут переводить пассажиров с 20 апреля по 20 октября включительно.

Маршруты № 149д/292, 156/172к, 160/162, 161, 163/172, 167/277, 239, 245д, 251/138д/159, 254/281/266, 268, 273/319, 275, 291, 319, 322 - в апреле, мае, сентябре и октябре будут ходить по субботам, воскресеньям, а также в праздничные дни. А вот в июне и августе дополнительные рейсы назначат по средам.

Апрель:

20, 27 апреля автобусы будут ходить по расписанию субботнего дня, а 21 апреля - по расписанию воскресного дня.

28 апреля рейсов не будет.

Май:

1, 2, 3, 10, 11, 18, 25 мая автобусы будут ходить по расписанию субботнего дня; 4, 5, 12, 19, 26 мая - по расписанию воскресного дня.

9 мая рейсов не будет.

В администрации Тольятти обратили внимание дачников на то, что отправление автобусов из Автозаводского района будет осуществляться от ДС Волгарь (ул. Юбилейная).

Автобусы по маршрутам № 202, 206 с 20 апреля по 20 октября будет осуществляться ежедневно.

Также в садово-дачный период будут задействованы муниципальные сезонные маршруты № 25, 42д, 56, 129, 201, 252.

Автобусы №25, 42д, 56, 252 будут ходить по субботним, воскресным и праздничным дням на протяжении всего периода, а также по средам и пятницам с июня по сентябрь.

Автобусы № 129 и 201 будут ежедневными.

Льготы будут действовать для

- категории граждан, указанных в постановлении Правительства Самарской области от 02.02.2005 г. № 15 Об организации городских и внутрирайонных перевозок в Самарской области для отдельных категорий граждан при предъявлении социальной карты жителя Самарской области (ежемесячное пополнение социальной карты жителя Самарской области не требуется);

- учащихся скидка будет 50% при предъявлении транспортной карты учащегося и справки из школы или студенческого.

Льготы не предусмотрены на маршрутах №202, 206.

На муниципальных маршрутах № 25, 42д, 56, 252 стоимость проезда будет как на городских маршрутах, при этом будут действовать все транспортные карты, в том числе электронный кошелек студента, учащегося, социальная карта, а на маршрутах № 129 и 201 действуют только транспортные карты учащегося и студента.

Расписания всех маршрутов можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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