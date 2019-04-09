В июне Самара примет восьмые Российско-китайские молодежные игры

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-09T08:39:54+03:00

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В Самаре в этом году пройдет международное спортивное событие — VIII Российско-китайские молодежные летние игры. Соответствующее соглашение в понедельник, 8 апреля, подписали замминистра спорта РФ Сергей Косилов и замруководителя главного госуправления по физической культуре и спорту КНР Гао Чжидан.

- Для нас очень важно, что игры пройдут здесь, на территории Самарской области уже в июне. Мы заинтересованы в проведении международных, всероссийских соревнований, используя созданное к ЧМ-2018, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Соревнования пройдут в Самаре с 15 по 22 июня 2019 года по 8 видам спорта: художественная гимнастика, плавание, велоспорт-шоссе, женский гандбол, пляжный волейбол, тхэквондо, футбол и бадминтон. Предполагается, что в Российско-китайских играх примут участие по 247 спортсменов с каждой стороны. Возраст атлетов составит 15-19 лет. Помимо спортивных соревнований, власти Самарской области обещают насыщенную культурную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU