"Убежавший" грунт под трамвайными рельсам около "Самара Арены" вернут на место не раньше, чем через неделю

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-09T11:05:03+03:00

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В Самаре продолжат разбираться с поплывшим грунтом на разворотном кольце трамваев около "Самара Арены". Уже известно, что пустить трамваи по этой ветке до 12 апреля, когда на стадионе состоится игра "Крыльев Советов" и "Рубина", не получится.

- Сейчас продолжается откачка воды, на подтопленное место положили мешки. Укреплять грунт будем винтовыми сваями, их уже заказали, надеемся, что в течение 2-3 дней они придут. Затем их надо будет установить, предварительно разобрав рельсы. После установки рельсы вернём обратно, - объяснил технологию директор ТТУ Самары Михаил Ефремов.

Он также отметил, что не произошло ничего непоправимого, рельсы не испорчены, все подлежит восстановлению. Правда, оно займёт чуть больше времени, чем считали вчера. Стоит отметить, что раньше в этом месте также случались подтопления, ещё до строительства трамвайной линии. Вода после дождей и таяния снега стекала и со стороны ул. Димитрова, и с Московского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU