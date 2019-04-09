На футбол - в автобусах: "поплывшие" трамвайные пути у "Самара Арены" укрепят винтовыми сваями

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-09T14:43:28+03:00

Но на это понадобится не меньше 1-2 недель

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В Самаре из-за талых вод и обильных дождей "поплыли" трамвайные пути в районе разворотного кольца около стадиона "Самара Арена". Эту линию построили только прошлой осенью, но подрядчик в ЧП не виноват - сама конструкция цела. Вчера с места подтопления откачивали лишнюю воду, затем все заложили мешками с песком.

- Еще вечером в 19.00 вода шла, смыла часть грунта. Так что 12 апреля трамваи точно не поедут на стадион к игре "Крылья Советов" - "Рубин". Людей до стадиона довезут с Барбошиной поляны автобусы, на которые смогут пересесть пассажиры, приехавшие другими видами транспорта, - рассказал директор ТТУ Самара Михаил Ефремов.

Он рассказал,что устранять неполадки будут в течение 1-2 недель.

- Следующая игра в Самаре пройдет 25 апреля, к этому времени мы намерены исправить ситуацию. Сейчас мы уже заказали винтовые сваи, их привезут в течение 2-3 дней. Затем ими укрепят откосы, поставят опалубку. Сверху засыплют глиной и черноземом. После этого мы разберем рельсы и контактную сеть в районе тех трех пролетов, из-под которых ушла земля. Все посыплют песком, затем положат грунт и все вернут на место - те же шпалы, рельсы, все будет утрамбовано, - рассказал Михаил Ефремов.

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ИСТОЧНИК KP.RU