2019-04-09T14:57:37+03:00
Происшествия

В Самаре похитили деньги при проведении капитального ремонта дома на Ташкентской

Заведено уголовное дело о мошенничестве
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фирма обманом получила 174 тысячи рублей за невыполненные работыФирма обманом получила 174 тысячи рублей за невыполненные работыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре возбудили уголовное дело о хищении денег, выделенных на капитальный ремонт дома № 86 на улице Ташкентской.

- Было установлено, что Фонд капитального ремонта заключил с одной из компаний договор на ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в доме на Ташкентской. В дальнейшем работы были приняты и оплачены, однако проверка показала, что не все они были действительно выполнены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, компания не покрасила трубы холодного и горячего водоснабжения, не провела сантехнические работы и установила не оцинкованные трубы, как было заявлено в документах, а стальные. Таким образом, подрядчик получил лишние 174 тысячи рублей. Недавно следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход его расследования контролирует прокуратура Кировского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Отрадном у мужчины за миллионный долг по налогам арестовали Skoda
Владимир Кошелев: «От 30 до 50% застройщиков могут оказаться в «серой зоне»
На футбол - в автобусах: "поплывшие" трамвайные пути у "Самара Арены" укрепят винтовыми сваями
В Самаре на Ново-Садовой провалилась в яму грузовая «Газель»
Жителям Самары запретили плавать в огромной луже на улице Победы
В Самарской области предложили запретить снижение величины прожиточного минимума
Горожане шокированы «новым озером»: в Самаре на улице Молодежной появилась огромная лужа
Жители Самары смогут стать волонтерами на параде Победы 2019
В Тольятти поймали «продавца медицинских аппаратов», который похитил деньги у пенсионера
В Тольятти пенсионерка угодила под колеса «двенадцатой»
Голубой минимализм: Октябрьскому району Самары выбрали новую эмблему