В Самаре похитили деньги при проведении капитального ремонта дома на Ташкентской

СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-09T14:57:37+03:00

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В Самаре возбудили уголовное дело о хищении денег, выделенных на капитальный ремонт дома № 86 на улице Ташкентской.

- Было установлено, что Фонд капитального ремонта заключил с одной из компаний договор на ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в доме на Ташкентской. В дальнейшем работы были приняты и оплачены, однако проверка показала, что не все они были действительно выполнены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, компания не покрасила трубы холодного и горячего водоснабжения, не провела сантехнические работы и установила не оцинкованные трубы, как было заявлено в документах, а стальные. Таким образом, подрядчик получил лишние 174 тысячи рублей. Недавно следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход его расследования контролирует прокуратура Кировского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU