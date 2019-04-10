Не хватило мест в палатах: в Самаре в инфекционной больнице детей размещали в коридорах

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-10T10:46:00+03:00

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В Самаре в детской инфекционной больнице № 5 не хватает мест. Юных пациентов размещают прямо в коридоре рядом с техническими помещениями. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

- Размещение класса «люкс»: шестимесячный малыш вместо специального бокса лежит с острым бронхитом в коридоре. Ему ставят капельницу, а в это время там трясут пыльное белье с бациллами. Моему возмущению нет предела. И выхода из этой ситуации я не вижу — другой такой больницы в городе нет, - пожаловалась мама одного из пациентов больницы.

Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Он сообщил, что 8 и 9 апреля в стационар больницы поступило 38 детей с разными инфекционными заболеваниями. Их должны размещать в боксах, но мест на всех не хватило.

- Чтобы дети с ОРВИ не заразились более серьезным заболеванием, их временно разместили в коридоре. В течение нескольких часов после освобождения и дезинфекции боксов юных пациентов перевели, - отметил чиновник.

Также Михаил Ратманов рассказал, что нехватку мест в больнице планируется решить с помощью строительства нового корпуса на 100 коек. Сейчас готовится необходимая проектно-сметная документация.

ИСТОЧНИК KP.RU