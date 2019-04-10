2019-04-10T12:09:15+03:00
Общество

Для Волгаря собираются купить автоматизированный пункт мониторинга воздуха за 20 млн рублей

Он поможет более оперативно брать пробы на анализ и искать источники загрязнений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители Волгаря неоднократно жаловались на неприятный запах по ночамЖители Волгаря неоднократно жаловались на неприятный запах по ночамФото: Соцсети
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Жители самарского микрорайона Волгарь обратились к губернатору Дмитрию Азарову с жалобой на качество атмосферного воздуха и воды. По их словам, по ночам там чувствуется неприятный запах, а из кранов зачастую течет грязная вода.

- Выбросы с промышленных предприятий производятся преимущественно ночью. В квартиры заходит тяжелый воздух, а утром люди просыпаются с головной болью, - рассказала лидер инициативной группы жителей Волгаря Марина Малахова.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона, а также глава города подтвердили, что данная проблема действительно есть и периодическое превышение уровня содержания загрязняющих веществ в воздухе фиксировалось лабораторно. Сейчас над этой проблемой ведется работа — в микрорайон постоянно выезжает мобильная лаборатория, однако ей не хватает оперативности. Чтобы своевременно отслеживать концентрацию всех веществ в воздухе, нужно приобрести автоматизированный пост мониторинга. Он стоит около 20 млн рублей. Дмитрий Азаров пообещал, что в ближайшее время деньги будут выделены. Пока же в Куйбышевском районе планируется оборудовать временный пункт наблюдений Приволжского УГМС. Он будет проводить забор и анализ 4 раза в сутки.

Что касается качества воды в Волгаре, то пока власти рассматривают только вариант полного переоборудования системы водоснабжения микрорайона, однако он довольно затратный и на его воплощение может уйти не менее 5 лет. Глава региона поручил чиновникам проработать другие возможности решения проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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