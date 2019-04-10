2019-04-10T15:52:15+03:00
Общество

В Самаре на фабрике-кухне проведут противоаварийные работы за 232,4 млн рублей

Сейчас собственник здания подыскивает подрядчика для выполнения работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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В 2022 году в здании фабрики-кухни откроется филиал Третьяковской галереиВ 2022 году в здании фабрики-кухни откроется филиал Третьяковской галереиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» ищет подрядчика для выполнения первоочередных противоаварийных работ в здании фабрики-кухни, которое находится на улице Ново-Садовой в Самаре.

- Закупку планируется провести у единственного подрядчика. Начальная стоимость контракта - 232,4 млн рублей, - сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, что фабрику-кухню завода имени Масленникова построили в 1932 году. Архитектором здания, выполненного в виде серпа и молота, выступила Екатерина Максимова. Фабрика-кухня признана объектом культурного наследия федерального значения. Отметим, что здание уже давно нуждается в реконструкции. Реставрационные работы там начинались еще в 2016 году, но ничем хорошим они не завершились. Дело дошло до того, что зданию решили найти нового собственника. Выбор пал на Третьяковскую галерею. РОСИЗО должно передать ей фабрику-кухню в июне. В здании планируется разместить основные фонды ХХ века Третьяковки. Предполагается, что здание обновят к 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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