2019-04-11T07:59:45+03:00
Общество

У нас «товар», у вас «купец»: в СамГУПС началось распределение студентов

В вуз со всей страны приехали представители железных дорог
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
В первый день распределения направления на работу получили все выпускники специальности «Система обеспечения поездов» (164 человека) и 25 молодых специалистов, которые закончили направление «Стандартизация и метрология»В первый день распределения направления на работу получили все выпускники специальности «Система обеспечения поездов» (164 человека) и 25 молодых специалистов, которые закончили направление «Стандартизация и метрология»
Изменить размер текста:

В Самарском государственном университете путей сообщения началось распределение выпускников 2019 года. На «смотрины» в вуз приехали профессионалы кадровых служб со всей страны – представители Куйбышевской, Приволжской, Южно-Уральской, Горьковской, Юго-Восточной железных дорог, сообщает пресс-служба СамГУПС.

В первый день распределения направления на работу получили все выпускники специальности «Система обеспечения поездов» (164 человека) и 25 молодых специалистов, которые закончили направление «Стандартизация и метрология».

- Для руководства вуза нет более ответственной задачи, чем та, ради которой и преподаватели, и студенты трудились все эти годы: чтобы каждый выпускник был не просто трудоустроен, но получил достойную и перспективную работу, - уверяют в вузе.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Финал Кубка России по футболу 2018-2019 пройдет в Самаре
В Тольятти китаец попал под статью за попытку дать взятку полицейскому
В Тольятти Datsun ушел колесом под асфальт
Самарская область может получить дополнительные средства на реконструкцию объектов ЖКХ
В Самаре ветеринарного врача уличили в получении взятки в 65 тысяч рублей
В Самарской области иностранец, сидя в колонии, склонял осужденных к терроризму
В Самаре на проспекте Металлургов провалился асфальт
Дмитрий Азаров представил в Москве уникальные наработки региона по развитию кадрового потенциала
Смотри «Игру престолов» со скидкой в «Билайн ТВ»
Горожане засняли на видео "гейзер", который забил возле стадиона "Самара Арена"
В Чапаевске приставы заставили подрядчика отремонтировать женщине дом
В Самаре в День космонавтики "взлетит" ракета на проспекте Ленина
В состав рабочей группы Стратегии строительной отрасли до 2030 года вошел Владимир Кошелев
В состав рабочей группы Стратегии строительной отрасли до 2030 года вошел Владимир Кошелев
Баскетбольная «Самара» во втором матче полуфинала Суперлиги обыграла «Темп-СУМЗ-УГМК»
В Самарской области почтальонов научат определять тех, кому нужна помощь
Баскетбольная «Самара» обыграла Темп-СУМЗ-УГМК во втором матче полуфинала Суперлиги
Правительство Самарской области снова попытается продать самолет бывшего губернатора
В Самаре из-за снега, который упал с крыши, возбудили уголовное дело
«Самара Арена – сложный объект». Министр спорта РФ рассказал о передаче стадиона региону