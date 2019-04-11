У нас «товар», у вас «купец»: в СамГУПС началось распределение студентов

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-11T07:59:45+03:00

В первый день распределения направления на работу получили все выпускники специальности «Система обеспечения поездов» (164 человека) и 25 молодых специалистов, которые закончили направление «Стандартизация и метрология»

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В Самарском государственном университете путей сообщения началось распределение выпускников 2019 года. На «смотрины» в вуз приехали профессионалы кадровых служб со всей страны – представители Куйбышевской, Приволжской, Южно-Уральской, Горьковской, Юго-Восточной железных дорог, сообщает пресс-служба СамГУПС.

В первый день распределения направления на работу получили все выпускники специальности «Система обеспечения поездов» (164 человека) и 25 молодых специалистов, которые закончили направление «Стандартизация и метрология».

- Для руководства вуза нет более ответственной задачи, чем та, ради которой и преподаватели, и студенты трудились все эти годы: чтобы каждый выпускник был не просто трудоустроен, но получил достойную и перспективную работу, - уверяют в вузе.

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ИСТОЧНИК KP.RU