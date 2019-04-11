Горожане засняли на видео "гейзер", который забил возле стадиона "Самара Арена"

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-11T11:32:39+03:00

Вода все ближе подбирается к самарскому стадиону Фото: скриншот с видео

Одна из дорог неподалеку от спортобъекта начала уходить под воду

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В Самаре возле стадиона, построенного к ЧМ-2018, произошла коммунальная авария. На одной из дорог вблизи спортобъекта забил "гейзер". Горожане засняли озеро возле "Самара Арены", которое с каждой минутой все более раздается вширь, на видео.

- Самарский стадион уходит под воду? Не прошло и двух дней, вода снова захватывает площади вокруг стадиона "Самара Арена". Кто виноват и что с этим делать? - написали представители проекта "Дорога63" в Твиттере.

На ЧП отреагировала мобильная приемная губернатора. Она поручила разобраться в ситуации департаменту городского хозяйства и экологии и МП "Благоустройство". Пока реакции от них не последовало, зато горожане уже вовсю упражняются в остроумии. Они заподозрили, что возле "Самара Арены" забил не гейзер, а поселился самый настоящий кит, и посоветовали болельщикам, которые 12 апреля собираются на матч "Крылья Советов" - "Рубин", захватить с собой ласты.

Напомним, что недавно похожее ЧП произошло на трамвайных путях, ведущих к спортобъекту. После сильного дождя грунт под ними размыло, из-за чего движение трамваев было временно приостановлено. Точная причина случившегося пока не известна, но специалисты предполагают, что виной всему могла быть забившаяся канализация.

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Возле стадиона "Самара Арена" забил гейзер . Самарский стадион уходит под воду? Не прошло и двух дней, вода снова захватывает площади вокруг стадиона Самара Арена . Кто виноват и что с этим делать? @D_Azaroff @NuzhdinVV @Khinshtein @onf63 #Дорога63 #ОНФ https://t.co/XHaHrBOA01

ИСТОЧНИК KP.RU