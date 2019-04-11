2019-04-11T11:54:16+03:00
Происшествия

В Тольятти китаец попал под статью за попытку дать взятку полицейскому

Правоохранитель не соблазнился предложенными 110 тысячами рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Попытка подкупить полицейского привела к возбуждению уголовного делаПопытка подкупить полицейского привела к возбуждению уголовного делаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тольятти следственный отдел по Автозаводскому району возбудил уголовное дело в отношении гражданина Китайской народной республики. Мужчину подозревают в покушении на дачу взятки.

- 4 апреля иностранец, находясь в торговом центре, попытался передать полицейскому 110 тысяч рублей в качестве незаконного вознаграждения за прекращение проверки, начатой из-за обнаружения у него контрафактной продукции. Однако правоохранитель отказался от предложенных денег, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все детали преступления. Оперативное сопровождение по этому делу осуществляют сотрудники ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Финал Кубка России по футболу 2018-2019 пройдет в Самаре
В Тольятти Datsun ушел колесом под асфальт
Самарская область может получить дополнительные средства на реконструкцию объектов ЖКХ
В Самаре ветеринарного врача уличили в получении взятки в 65 тысяч рублей
В Самарской области иностранец, сидя в колонии, склонял осужденных к терроризму
В Самаре на проспекте Металлургов провалился асфальт
Дмитрий Азаров представил в Москве уникальные наработки региона по развитию кадрового потенциала
Смотри «Игру престолов» со скидкой в «Билайн ТВ»
Горожане засняли на видео "гейзер", который забил возле стадиона "Самара Арена"
В Чапаевске приставы заставили подрядчика отремонтировать женщине дом
В Самаре в День космонавтики "взлетит" ракета на проспекте Ленина
В состав рабочей группы Стратегии строительной отрасли до 2030 года вошел Владимир Кошелев
В состав рабочей группы Стратегии строительной отрасли до 2030 года вошел Владимир Кошелев
Баскетбольная «Самара» во втором матче полуфинала Суперлиги обыграла «Темп-СУМЗ-УГМК»
У нас «товар», у вас «купец»: в СамГУПС началось распределение студентов
В Самарской области почтальонов научат определять тех, кому нужна помощь
Баскетбольная «Самара» обыграла Темп-СУМЗ-УГМК во втором матче полуфинала Суперлиги
Правительство Самарской области снова попытается продать самолет бывшего губернатора
В Самаре из-за снега, который упал с крыши, возбудили уголовное дело
«Самара Арена – сложный объект». Министр спорта РФ рассказал о передаче стадиона региону