В Тольятти китаец попал под статью за попытку дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-11T11:54:16+03:00

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В Тольятти следственный отдел по Автозаводскому району возбудил уголовное дело в отношении гражданина Китайской народной республики. Мужчину подозревают в покушении на дачу взятки.

- 4 апреля иностранец, находясь в торговом центре, попытался передать полицейскому 110 тысяч рублей в качестве незаконного вознаграждения за прекращение проверки, начатой из-за обнаружения у него контрафактной продукции. Однако правоохранитель отказался от предложенных денег, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все детали преступления. Оперативное сопровождение по этому делу осуществляют сотрудники ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU