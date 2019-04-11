В Самарской области нашли тело рыбака, который пропал на Волге 5 месяцев назад

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-11T14:45:57+03:00

Мужчину не видели с тех пор, как его лодка перевернулась, и он решил добраться до берега вплавь

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В Самарской области завершились поиски 31-летнего жителя Тольятти Александра Бодю, который пропал на Волге в ноябре прошлого года. К сожалению, мужчина погиб. Его тело нашли вечером в среду, 10 апреля, в реке рядом с одним из островов напротив причала ООО «Саби».

- При осмотре трупа во внутренних карманах одежды были обнаружены документы на имя Александра Бодю. Родственники опознали мужчину. В настоящее время тело направлено в бюро судмедэкспертизы для установления точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.

Напомним, что Александр Бодю пропал 3 ноября 2018 года в районе села Нижнепечерск. В тот день он вместе с другом отправился на лодке порыбачить. В какой-то момент их судно перевернулось, и они оба оказались в воде. Александр, не имея при себе спасательного жилета, решил добраться до берега вплавь. С тех пор его никто не видел. Что касается его товарища, то мужчину удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU