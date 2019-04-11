2019-04-11T18:05:23+03:00
Общество

В Самаре сосед-хулиган порезал колеса чужой иномарки

Мужчина хотел все сделать в тайне, но попал на подъездные камеры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Недобрый сосед проколол колеса вечером, пока никого не было на улицеНедобрый сосед проколол колеса вечером, пока никого не было на улицеФото: скриншот видео
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Недавно житель Промышленного района Самары стал жертвой хулигана. Неизвестный под покровом темноты проколол его иномарке колеса. Момент преступления попал на подъездные камеры.

- Все произошло 2 апреля около 21 часа на улице Георгия Димитрова, 117. Неизвестный мужчина подошел к машине, припаркованной возле подъезда № 1, проколол ей переднее левое колесо, а потом, оглядываясь на окна дома, ушел, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" представители программы "Безопасный дом".

В дальнейшем выяснилось, что иномарку повредил не какой-то "залетный" хулиган, а сосед автолюбителя. По какой причине он это сделал: из-за личной неприязни или борьбы за парковочные места, история умалчивает.

Мужчина проколол колёса чужой машине во дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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