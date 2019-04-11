В Самаре сосед-хулиган порезал колеса чужой иномарки
Недавно житель Промышленного района Самары стал жертвой хулигана. Неизвестный под покровом темноты проколол его иномарке колеса. Момент преступления попал на подъездные камеры.
- Все произошло 2 апреля около 21 часа на улице Георгия Димитрова, 117. Неизвестный мужчина подошел к машине, припаркованной возле подъезда № 1, проколол ей переднее левое колесо, а потом, оглядываясь на окна дома, ушел, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" представители программы "Безопасный дом".
В дальнейшем выяснилось, что иномарку повредил не какой-то "залетный" хулиган, а сосед автолюбителя. По какой причине он это сделал: из-за личной неприязни или борьбы за парковочные места, история умалчивает.
Мужчина проколол колёса чужой машине во дворе.
ИСТОЧНИК KP.RU