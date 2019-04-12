2019-04-12T15:07:12+03:00
Происшествия

Никто не пострадал: в полиции сообщили подробности ДТП на Тухачевского в Самаре с участием 7 машин

На виновника аварии составили административный протокол
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Стали известны подробности массовой аварии, которая произошла в пятницу, 12 апреля, на пересечении улиц Тухачевского и Киевской в Самаре. Напомним, там водитель автомобиля Mazda протаранил шесть машин.

По данным полицейских, 39-летний водитель «Мазды», двигаясь со стороны Магнитогорской в направлении Киевской, в районе дома № 92 по улице Тухачевского врезался в стоящие на светофоре автомобили Ravon Gentra и «Лада Веста». После этого Ravon сместился и повредил Datsun. Не останавливаясь, водитель «Мазды» проскочил перекресток и столкнулся с автомобилями «Лада Приора» и Daewoo, которые поворачивали налево с улицы Партизанской. Из-за столкновения с Daewoo пострадал и автомобиль «Тойота», который стоял на улице Тухачевского во встречном направлении.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в результате случившегося никто не пострадал. Что касается водителя Mazda, то он действительно был пьян на момент ДТП. В отношении него был составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения». Автомобилисту грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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