2019-04-12T21:52:21+03:00
Происшествия

В сети появилось видео массового ДТП на Тухачевского, которое устроил водитель Mazda

По словам очевидцев, автолюбитель был пьян
Михаил ГОРЮНОВ
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В результате аварии пострадали сразу несколько машинВ результате аварии пострадали сразу несколько машинФото: скрин с видео
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Правоохранители продолжают разбираться с обстоятельствами массового ДТП, которое произошло сегодня, в пятницу утром, 12 апреля, в районе пересечения улиц Тухачевского и Киевской в областной столице. Напомним, что там водитель Mazda протаранил шесть машин.

- 39-летний водитель иномарки, двигаясь в направлении Киевской, в районе дома № 92 по улице Тухачевского врезался в стоящие на светофоре автомобили Ravon Gentra и «Лада Веста». После этого Ravon сместился и повредил Datsun. Не останавливаясь, водитель Mazda проскочил перекресток и столкнулся с автомобилями «Лада Приора» и Daewoo, которые поворачивали налево с Партизанской. Из-за столкновения с Daewoo пострадал и автомобиль «Тойота», стоявший на Тухачевского во встречном направлении, - сообщили полицейские.

По информации полиции никто не пострадал. Между тем, как следует из опубликованного в сети видео аварии, на месте событий был пешеход. Он чудом не получил серьезные травмы. Также очевидцы отмечают, что водитель Mazda был пьян. Сейчас идет проверка по факту случившегося.

Массовое ДТП на улице Тухачевского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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