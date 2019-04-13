В Самаре на Никитинской возле детской площадки "выросла" огромная куча мусора
Жители Ленинского района Самары пожаловались на залежи мусора возле детской площадки. По их словам, кучи бытовых отходов вперемешку со снегом оккупировали территорию во дворе домов № 92-96 на улице Никитинской.
- Огромная куча мусора вперемешку со снегом "выросла" рядом с детской площадкой и это центр города! Как возле этого детям играть? - написали в соцсетях местные жители.
На обращение горожан отреагировала администрация Ленинского района. Чиновники сообщили, что в настоящее время снега по периметру детской площадки нет. Что касается снежных масс и мусора за ее пределами, в частности около контейнеров, то их расчистят в рамках месячника по благоустройству.
ИСТОЧНИК KP.RU