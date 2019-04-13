В Самаре на Никитинской возле детской площадки "выросла" огромная куча мусора

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-13T09:15:00+03:00

Она предстала во всей "красе" после того, как растаял снег

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Жители Ленинского района Самары пожаловались на залежи мусора возле детской площадки. По их словам, кучи бытовых отходов вперемешку со снегом оккупировали территорию во дворе домов № 92-96 на улице Никитинской.

- Огромная куча мусора вперемешку со снегом "выросла" рядом с детской площадкой и это центр города! Как возле этого детям играть? - написали в соцсетях местные жители.

На обращение горожан отреагировала администрация Ленинского района. Чиновники сообщили, что в настоящее время снега по периметру детской площадки нет. Что касается снежных масс и мусора за ее пределами, в частности около контейнеров, то их расчистят в рамках месячника по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU