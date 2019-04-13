В Сызрани на водно-гребной базе вместо обрушившегося из-за снега ангара с лодками построят новый
Власти Самарской области пообещали восстановить водно-гребную базу в Сызрани, где обрушилась крыша старого ангара для хранения лодок. В пятницу, 12 апреля, там побывал министр спорта региона Дмитрий Шляхтин. Он сообщил, что в этом году на базе будет построен новый ангар.
- Предварительная работа нами уже проведена, есть объективные сроки, процедуры, но постараемся все сделать максимально быстро, - отметил чиновник.
Напомним, что ЧП на водно-гребной базе в Сызрани произошло в начале марта этого года. Крыша ангара обрушилась во время чистки снега. В результате пострадали несколько дорогостоящих лодок. Министр пообещал, что сызранской спортивной школе олимпийского резерва № 2, за которой числится эта база и оборудование, будут выделены дополнительные средства на приобретение лодок.
ИСТОЧНИК KP.RU