2019-04-13T12:22:24+03:00
Общество

В Сызрани на водно-гребной базе вместо обрушившегося из-за снега ангара с лодками построят новый

Из-за мартовского ЧП оказались повреждены несколько дорогостоящих лодок СШОР № 2
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Власти Самарской области пообещали восстановить водно-гребную базу в Сызрани, где обрушилась крыша старого ангара для хранения лодок. В пятницу, 12 апреля, там побывал министр спорта региона Дмитрий Шляхтин. Он сообщил, что в этом году на базе будет построен новый ангар.

- Предварительная работа нами уже проведена, есть объективные сроки, процедуры, но постараемся все сделать максимально быстро, - отметил чиновник.

Напомним, что ЧП на водно-гребной базе в Сызрани произошло в начале марта этого года. Крыша ангара обрушилась во время чистки снега. В результате пострадали несколько дорогостоящих лодок. Министр пообещал, что сызранской спортивной школе олимпийского резерва № 2, за которой числится эта база и оборудование, будут выделены дополнительные средства на приобретение лодок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сызрани во время гидроиспытаний сотрудник коммунальной службы обварился в кипятке
Легендарный российский борец Александр Карелин проведет мастер-класс в Самаре
МЧС предупреждает самарцев о сильном ветре до 18 м/с и дожде
В Самарской области школьник три раза отправлял вместо себя на ЕГЭ другого человека
В Самаре на Галактионовской полыхал двухэтажный дом
В Самаре суд продлил арест бывшему топ-менеджеру "Прогресса" Наумову до июля
В апреле будет представлен проект скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти
В Сызрани рыбак спас пятерых уплывших на льдине детей
В Самаре на улице Свободы 13-летний школьник угодил под колеса Renault
В Самаре на Никитинской возле детской площадки "выросла" огромная куча мусора
В Самаре автобус № 9 по выходным станет ходить раньше
Одна в Майми, вторая в Дубае: самарцы сравнивают грудь и фигуру жен местных олигархов
В Чапаевске мотоциклист попал в больницу после столкновения с автобусом
Отказали три раза: жене самарского олигарха Ксении Царицыной не дают визу в Америку на конкурс "Миссис Мира"
В сети появилось видео массового ДТП на Тухачевского, которое устроил водитель Mazda
При взрыве в частном доме в Рождествено пострадали муж и жена