В Сызрани на водно-гребной базе вместо обрушившегося из-за снега ангара с лодками построят новый

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-13T12:22:24+03:00

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Власти Самарской области пообещали восстановить водно-гребную базу в Сызрани, где обрушилась крыша старого ангара для хранения лодок. В пятницу, 12 апреля, там побывал министр спорта региона Дмитрий Шляхтин. Он сообщил, что в этом году на базе будет построен новый ангар.

- Предварительная работа нами уже проведена, есть объективные сроки, процедуры, но постараемся все сделать максимально быстро, - отметил чиновник.

Напомним, что ЧП на водно-гребной базе в Сызрани произошло в начале марта этого года. Крыша ангара обрушилась во время чистки снега. В результате пострадали несколько дорогостоящих лодок. Министр пообещал, что сызранской спортивной школе олимпийского резерва № 2, за которой числится эта база и оборудование, будут выделены дополнительные средства на приобретение лодок.

ИСТОЧНИК KP.RU