В Тольятти управляющую компанию заподозрили в хищении денег за "коммуналку"
В Тольятти в отношении руководства одной из управляющих компаний возбудили уголовное дело. Его подозревают в хищении коммунальных платежей.
- В ходе проверки выяснилось, что руководство УК не перечисляло деньги, поступавшие от жителей домов в счет оплаты коммунальных услуг, ресурсоснабжающей компании. Оно похитило более 250 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
По данному факту в У МВД по Тольятти было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба". В настоящее время его расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU