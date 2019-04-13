2019-04-13T18:39:23+03:00
Происшествия

В Тольятти управляющую компанию заподозрили в хищении денег за "коммуналку"

Руководство УК "забыло" перевести деньги на счет ресурсоснабжающей организации
Анастасия ФИЛАТОВА
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УК подозревают в хищении более 250 тысяч рублейУК подозревают в хищении более 250 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Тольятти в отношении руководства одной из управляющих компаний возбудили уголовное дело. Его подозревают в хищении коммунальных платежей.

- В ходе проверки выяснилось, что руководство УК не перечисляло деньги, поступавшие от жителей домов в счет оплаты коммунальных услуг, ресурсоснабжающей компании. Оно похитило более 250 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данному факту в У МВД по Тольятти было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба". В настоящее время его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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