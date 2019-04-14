В Сызрани в районе улицы Декабристов горела трава

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-14T09:16:52+03:00

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В Сызрани понадобилась помощь противопожарной охраны для того, чтобы потушить горящую на улице сухую траву. Загорелась она в районе улицы Декабристов, на улице Причальная. Как сообщают чрезвычайные службы, пожар распространился на площади в 60 кв.м.

- На пульт диспетчера вызов поступил в 17.20, ликвидировали огонь четыре человека на одной машине, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Жилым строениям угрозы не было. В МЧС предупреждают, что сейчас существует опасность пожаров из-за неконтролируемых палов сухой травы. За сутки в Самарской области произошел 61 пожар, большинство из них - из-за банальной неосторожности, то есть оставленных костров, брошенных окурков. Все это может принести огромный вред, так как огонь может распространиться на жилые строения а также хозяйственные постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU