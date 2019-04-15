В Тольятти водитель «Шевроле» сбил мотоциклиста
По предварительной версии облМВД, мужчина на иномарке не уступил дорогу мотоциклу
Оба водителя в момент аварии были трезвые.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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ДТП произошло в воскресенье, 14 апреля, в районе 16:26. 60-летний мужчина на «Шевроле» ехал по прилегающей территории со стороны улицы Плотинской в Тольятти к улице Ярославской. По предварительной версии полиции, водитель не пропустил мотоцикл «Хонда» и столкнулся с ним.
- В результате ДТП 25-летний мотоциклист получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Оба водителя в момент аварии были трезвые. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU