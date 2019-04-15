2019-04-15T13:02:47+03:00
Общество

В Самаре стало проще зарегистрировать собственное предприятие

Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказали представители региональных управлений налоговой службы и МФЦ
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Директор ГКУ СО «Уполномоченный МФЦ Самарской области» Павел Синев (слева) и начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления ФНС России по Самарской области Андрей ЛунинДиректор ГКУ СО «Уполномоченный МФЦ Самарской области» Павел Синев (слева) и начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления ФНС России по Самарской области Андрей ЛунинФото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА
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Для самарских предпринимателей упростили процедуру регистрации бизнеса. Об этом 15 апреля в пресс-центре «Комсомольской правды»-Самара» директор ГКУ СО «Уполномоченный МФЦ Самарской области» Павел Синев и начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления ФНС России по Самарской области Андрей Лунин.

- В Самарской области на 1 апреля на налоговом учете состоят более 103 тысяч юридических лиц и 76 тысяч индивидуальных предпринимателей. Федеральная налоговая служба с 2002 года занимается государственной регистрацией предпринимателей. Этот процесс упрощается, создается электронный документооборот, - рассказывает Андрей Лунин.

С 1 апреля ведомства, которые занимаются регистрацией бизнеса, полностью перешли на электронный документооборот. Теперь, если документы представляются в электронном виде, госпошлину оплачивать не надо. Если гражданин захочет зарегистрировать юрлицо или ИП в регистрационном органе, ему придется оплатить 4000 рублей и 800 рублей соответственно. А вот если пользователь подаст документы через госуслуги или МФЦ, то это будет бесплатно.

- При этом сроки оказания услуги такие же, что и в регорганах, - уточняет директор МФЦ Самарской области Павел Синев. – Если раньше мы документы делали 9 дней, то теперь 5. Ясные и понятные выгоды для предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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