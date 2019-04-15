Замдиректора центра медицины катастроф и скорой помощи по Самарской области подозревают во взяточничестве

СЕГОДНЯ 19:25 2019-04-15T19:25:54+03:00

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Заместитель директора ГБУЗ «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой помощи» стал обвиняемым в уголовном деле по статье «Получение взятки». Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии правоохранителей Советского межрайонного следственного отдела города Самары, 30 октября прошлого года мужчина получил т гражданина взятку в виде денежных средств в размере 60 тыс. рублей за незаконное действие. Замдиректора пообещал за эти деньги освободить от исполнения обязательных работ, предписанных судебным решением.

Сейчас материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит реальное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU