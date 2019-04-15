2019-04-15T20:27:27+03:00
Происшествия

Продавщиц алкоголя из Самары будут судить за попытку подкупа полицейского

Правоохранитель от денег отказался, а женщины были задержаны
Кирилл КАРИМОВ
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Продавщицы хотели купить стража порядка за 30 тысяч рублейПродавщицы хотели купить стража порядка за 30 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Две женщины из Самары, занимавшиеся торговлей спиртным в павильоне на улице Свободы, стали фигурантами уголовного дела. Они попытались дать взятку полицейскому, сообщает СУ СКР по Самарской области.

В декабре прошлого года сотрудник подразделения ОЭБиПК пришел с проверкой в магазин. Женщины предложили ему 30 тыс. рублей, чтобы полицейский завершил проверку и не изымал алкоголь. От денег правоохранитель отказался, а женщины были задержаны.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Расследование завершено, материалы направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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